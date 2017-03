Horizon: Guida per avere viaggi veloci illimitati (Pacchetto Viaggio Veloce Oro)

integra la funzione "" che permette di spostarsi da una parte all'altra della mappa in maniera rapida. Per attivare idovrete utilizzare inei pressi di un Falò, ogni viaggio consumerà però risorse: ecco come ottenere ilper i viaggi illimitati.

Tramite questo speciale oggetto sarà possibile viaggiare liberamente per la mappa senza consumare i Pacchetti Viaggio Veloce in vostro possesso. Il Pacchetto Oro può essere acquistato presso determinati mercanti sparsi per il mondo di gioco, tra cui il venditore vicino al ponte nella zona Meridiana.

Per acquistare il Pacchetto Viaggio Veloce Oro vi serviranno 50 Frammenti di Metallo, 10 Carni Grasse e 1 Pelle di Volpe, ecco come ottenerle questo materiale:

Frammeni di Metallo - Ottenibili con facilità distruggendo le macchine o vendendo oggetti.

Carni Grasse - In questo caso, basterà dedicarsi alla caccia di animali selvaggi come volpi, tacchini e cinghiali per ottenere le Carni Grasse.

Pelle di Volpe - Uccidendo determinate volpi selvagge avrete come ricompensa la Pelle di Volpe. Si tratta di un oggetto ottenibile in maniera del tutto casuale, vi consigliamo quindi di dedicarvi con costanza alla caccia alla volpe fino a quando non otterrete il bonus desiderato.

Una volta che avrete tutte le risorse necessarie potrete acquistare il Pacchetto Viaggio Veloce Oro, utile per viaggiare senza spendere ulteriori consumabili. Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche la guida di Horizon Zero Dawn con consigli e suggerimenti utili per proseguire nell'avventura di Aloy.