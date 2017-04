Horizon, Zelda e NieR Automata tra i migliori giochi di Marzo 2017 - Video Speciale

Marzo è stato un mese indimenticabile per il panorama videoludico: raramente abbiamo assistito, infatti, ad un concentrato di uscite così tanto denso sul versante qualitativo e quantitativo. Scegliere il vincitore del titolo di, quindi, non è mai stato così difficile.

E non tanto perché a marzo si sono presentati, ai nastri di partenza, sia il meraviglioso Horizon Zero Dawn che il gigantesco The Legend of Zelda Breath of the Wild, quanto perché sui nostri scaffali è giunto finalmente anche NieR Automata, l'ultima follia creativa di Yoko Taro. Nonostante tutti gli eccezionali candidati, però, sul punto più alto del podio sale la nuova avventura di Link: un gioco sterminato e senza limiti, capace di emozionarci come solo un vero capolavoro è in grado di fare.