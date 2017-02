Horizon Zero Dawn 2 potrebbe avere una protagonista differerente da Aloy

crede molto nelle potenzialità die nel fatto chepossa diventare una mascotte del mondo PlayStation al pari di Kratos, Nathan Drake e dei Sackboy. Questo però non esclude la possibilità chepossa dare spazio a nuovi personaggi in un futuro (e al momento, del tutto ipotetico) sequel del gioco.

Queste el parole del Senior Producer Angela Gillespie riportato da GameReactor EU: "Penso che Aloy farà sempre parte del mondo di Horizon Zero Dawn ma come avrete notato, ci sono davvero tanti personaggi e numerose tribù all'interno del gioco. Abbiamo passato anni a caratterizzare tutti i personaggi, anche quelli secondari, e non è detto che in futuri questi non possano tornare come protagonisti o come eroi di supporto. In ogni caso, Aloy resterà comunque una parte fondamentale del mondo di Horizon."

Se volete saperne di più su Horizon Zero Dawn potete leggere la nostra recensione del gioco e sintonizzarvi su Twitch dalle 16:00 per una sessione di Domande e Risposte sul titolo Guerrilla.