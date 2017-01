Horizon Zero Dawn: annunciato il bundle con PS4 Slim da 1 tera e 3 mesi di Plus

Tramite le pagine del Playstation Blog,ha annunciato un bundle europeo dedicato a, nuova ip diin arrivo esclusivamente su Playstation 4 il primo marzo.

Il pacchetto includerà il gioco, una Playstation 4 Slim da 1 terabyte con joypad e 3 mesi di abbonamento al Playstation Plus. Al momento l'azienda giapponese non ha ancora reso noto il prezzo, dunque non ci resta che attendere futuri aggiornamenti. Secondo gli ultimi rumor di Shinobi, Horizon Zero Dawn sarebbe in procinto di entrare in fase gold e Sony sarebbe entusiasta della qualità della produzione. Ricordiamo che recentemente Guerrilla ha confermato che il titolo non supporterà le microtransazioni.