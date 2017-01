Horizon Zero Dawn: Ashly Burch di Life is Strange sarà la voce di Aloy

Con un tweet pubblicato sul suo profilo ufficiale, la doppiatrice Ashly Burch, nota per aver lavorato a titoli come Borderlands 2 (Tiny Tina e The Bane) e Life is Strange (Chloe Price), sarà la voce di Aloy, protagonista della nuova avventura di Guerrilla Games: Horizon Zero Dawn.

Queste le parole della voice actress californiana: “Ho l’onore di annunciare che interpreterò Aloy in Horizon Zero Dawn: una giovane donna che si batte indistintamente per le genti di tutte le razze”.

Da quello che abbiamo potuto apprezzare nei trailer e nelle immagini di gioco, Aloy è una ragazza indipendente e dal forte senso di volontà, caratteristiche che rendono Ashly Burch ideale per quel ruolo. In passato, la doppiatrice ha dimostrato di interpretare in maniera eccelsa un personaggio dai tratti simili: Chloe Price di Life is Strange.

Horizon Zero Dawn uscirà il primo marzo 2017 in esclusiva sulle console PlayStation 4. Per conoscere maggiori dettagli sulla nuova opera di Guerrilla Games vi invitiamo a consultare la nostra video anteprima.