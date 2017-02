Horizon Zero Dawn avrà una day one patch da 16 GB

La rottura del day one diin Sud America ha portato inevitabilmente a un flusso di notizie e informazioni sul nuovo gioco di. Tramite le pagine di NeoGAF, scopriamo oggi che la day one patch avrà un peso di ben 16 GB.

Questa l'informazione riportata da un membro del noto forum (e segnalata da Gamepur), al momento però non sappiamo quali modifiche apporti questo corposo aggiornamento. Viene inoltre segnalato che i quattro livelli di difficoltà (Facile, Normale, Difficile e Molto Difficile) saranno selezionabili sin da subito.

Nelle scorse ore sono trapelati anche dei leak sul finale del gioco, smentiti però da Mathijs de Jonge di Guerrilla Games, il quale invita a non credere fermamente a quanto riportato dai giocatori. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn sarà disponibile in Nord America dal 28 febbraio e arriverà in Europa il primo marzo.