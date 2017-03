Horizon Zero Dawn: come risolvere i crash imprevisti

Nelle scorse ore, alcuni giocatori hanno riscontrato problemi con le sequenze filmate di, le quali possono portare a un blocco totale del gioco. La problematica riguarda in particolar modo la lunga sequenza introduttiva, che ha causato vari freeze improvvisi su PlayStation 4 e PS4 Pro.

Guerrilla Games è a conoscenza della situazione e in attesa di una futura patch che possa risolvere il problema, il team ha pubblicato una piccola guida su Reddit che mostra come comportarsi in caso di crash durante l'introduzione.

Al primo crash imprevisto, riavviate la console

Dopo il riavvio, lasciate il Blu-Ray del gioco nella PS4 per due ore, con la console collegata alla presa elettrica

A questo punto, riaccendete la console e visionate l'intro di gioco

La sequenza in questione può essere rivista anche tramite la sezione Extra del menu principale, sotto la voce "Filmato Introduttivo". Ricordiamo che Horizon Zero Dawn è ora disponibile in tutto il mondo in esclusiva su PlayStation 4.