Horizon: Zero Dawn a confronto su PS4 e PS4 Pro

Il canale YouTube Arekkz Gaming ha realizzato un nuovo video confronto dedicato alle versioni PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro di, l'atteso action RPG diin arrivo il primo marzo in Europa.

Come specificato nella nostra Recensione, Horizon: Zero Dawn può vantare su entrambe le piattaforme Sony un comparto tecnico esaltante, nonostante la sua natura open world. Tuttavia, è tangibile un miglioramento della qualità dell'immagine su PS4 Pro, dovuto al raggiungimento della risoluzione upscalata in 4K resa possibile dalla tecnica del Checkerboard Rendering. Anche i possessori di TV HD potranno benficiare di migliorie grafiche: il supersampling adoperato da PS4 Pro riduce nettamente l'effetto aliasing, così che Horizon: Zero Dawn possa godere di un'immagine più pulita e definita anche in 1080p di risoluzione.

Lasciandovi alla visione del video che trovate in calce, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo. Se non l'aveste già fatto, vi consigliamo di consultare la nostra Video Recensione del nuovo gioco di Guerrilla Games.