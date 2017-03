Horizon Zero Dawn: consigli e strategie per eliminare i nemici

In questa breve guida vi presentiamo alcuni consigli utili per eliminare facilmente le macchine robot di: il gioco è pieno di enormi creature meccaniche che metteranno a dura prova la nostra sopravvivenza, ecco alcune strategie da seguire per uccidere facilmente tutti i nemici che incontrerete durante il vostro cammino.

Sfruttate le armi elementali: alcuni nemici risultano particolarmente vulnerabili verso alcuni elementi specifici, è importante quindi capire i punti deboli delle macchine e utilizzare le giuste munizioni per mettere KO gli avversario. Un elemento che potete usare per causare un buon numero di danni a quasi tutti i tipi di robot è Corruzione.

Il metodo migliore per localizzare i punti deboli dei nemici è quello di usare il Focus: in modalità copertura, premete il tasto R3 del DualShock per effettuare uno scanner della zona ed evidenziare il punto debole delle varie creature, facilmente individuabile dal colore giallo. Mirando in quel punto sarà quindi possibile causare un danno maggiore.

Anche le trappole costituiscono un buon metodo per danneggiare i nemici, inoltre armi come Ropecaster e Tripcaster si rivelano utili per paralizzare gli avversari e permetterci così di colpire in maniera molto più precisa ed accurata. Vi ricordiamo che nel caso di Ropecaster, la corda avrà una resistenza decisamente limitata, una volta rotta le bestie torneranno in libertà e saranno pronte ad attaccarvi.

Su Everyeye.it trovate anche la guida a tutti i trofei di Horizon Zero Dawn.