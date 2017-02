Horizon Zero Dawn: la day one patch aggiunge la Performance Mode per PS4 Pro

avrà una day one patch da 250 MB, un piccolo aggiornamento che aggiunge la "" nel menu principale del gioco. Selezionandola, sarà possibile ottimizzare le prestazioni disu PlayStation 4 Pro.

Nello specifico, in Modalità Performance il gioco girerà a 1080p con grafica arricchita e un framerate più stabile: questa modalità di visualizzazione potrà essere attivata sia sui televisori Full HD che sui pannelli 4K.

Ricordiamo che Digital Foundry ha recentemente testato Horizon Zero Dawn su PS4 e PlayStation 4 Pro, i risultati sono visibili in questo video comparativo. Per saperne di più sul nuovo gioco di Guerrilla Games (in uscita il primo marzo in Europa) vi rimandiamo alla nostra recensione.