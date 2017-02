Horizon Zero Dawn: dettagli sulle side quest e sulla versione PS4 Pro [Spoiler]

giungerà sugli scaffali il primo marzo, ma alcuni utenti sono riusciti a mettere le mani sul titolo in anticipo rispetto alla release ufficiale. Tra questi, c'è l'utente reddit "Lordidude", che nelle ultime ore ha condiviso dettagli sulle sue prime ore di gioco spese con l'open world di

Nota: l'articolo potrebbe contenere spoiler minori sulle meccaniche di gameplay di Horizon.



Parlando dell'ottimizzazione del titolo su PlayStation 4 Pro, l'utente afferma di aver riscontrato delle risposte molto positive dal gioco, considerando che il frame-rate sembra assestarsi sui 30fps senza cali evidenti, e che i comandi risultano responsivi.

Le side quest, invece, sembrano essere abbastanza lineari, almeno nelle prime fasi di gioco: "Ho trovato collezionabili legati alla storia/lore, e le missioni in cui salvare 'il buon cittadino in difficoltà'. Non ho giocato The Witcher 3, e non ne so abbastanza per poter dire quanto sono ripetitive le side quest, o se lo sono in generale. Le missioni sembrano comunque lineari, il che non sorprende essendo all'inizio del gioco. Ci potrebbero essere quest più complesse più avanti. Almeno lo spero", le sue dichiarazioni.

La difficoltà del gioco, infine, sembra essere accessibile se impostata su "Facile", ovviamente, ma anche su "Medio". Giocare in modalità stealth premia spesso il giocatore, ma talune volte cambiare strategia, specialmente nelle boss fight, può essere molto appagante.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4. Sony ha pubblicato oggi due nuovi trailer dedicati al titolo.