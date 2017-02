Horizon Zero Dawn: Digital Foundry analizza le prestazioni su PS4 e PS4 Pro

Digital Foundry ha pubblicato una prima analisi delle prestazioni disu Playstation 4 e Playstation 4 Pro. A quanto pare, la nuova IP disoddisfa le aspettative, offrendo un'ottima esperienza su entrambe le piattaforme.

Il gioco, infatti, non presenta i soliti problemi di stuttering e frame pacing che spesso affliggono gli open world e riesce nella maggior parte dei casi a mantenere un framerate pari a 30 fps. Su PS4 standard in alcune situazioni assistiamo a piccoli cali di uno o due frame, ben mascherati dal motion blur, che si fanno ancora più sporadici su Pro. Le condizioni metereologiche sembrano non avere nessuna influenza sulle performance. Durante le fasi di combattimento, le prestazioni seguono questo andamento, anche con molti elementi ed effetti particellari a schermo. Per quanto riguarda la resa grafica, la versione Pro può contare su un impatto visivo migliore grazie a una maggiore draw distance e una risoluzione qualitativamente vicina al 4K nativo.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo esclusivamente su Playstation 4. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra Video Recensione.