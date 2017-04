Horizon Zero Dawn: disponibile ora il pacchetto per ShareFactory

hanno pubblicato un pacchetto di elementi a temaper. Il file include intro, outro, una clip per il titolo, tre effetti di transizione personalizzabili, 24 adesivi e 4 sfondi da utilizzare per i propri progetti.

Un pacchetto di contenuti davvero ricco, scaricabile gratuitamente, per personalizzare le proprie creazioni e dare vita a progetti originali a tema Horizon Zero Dawn. Approfittiamo dell'occasione per ricordare che Guerrilla Games ha pubblicato una nuova patch per il gioco, l'update 1.12 risolve vari bug e introduce il supporto per l'audio 3D con gli headset compatibili.