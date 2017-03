Horizon Zero Dawn: disponibile la patch 1.04 con bugfix per main e side quest

È disponibile un nuovo aggiornamento per l'esclusiva PlayStation 4 Horizon Zero Dawn. Il titolo di Guerrilla Games arriva così alla versione 1.04, introducendo numerose correzioni per la storia principale, le side quest e il gameplay in generale.

Uno dei bugfix si occupa di risolvere un problema che vedeva Aloy bloccata durante l'animazione della scivolata. Inoltre, durante le sessioni di gioco più lunghe, la musica del gioco non dovrebbe più subire interruzioni improvvise. Tuttavia, la patch ancora non corregge un errore dell'interfaccia grafica, che mostra erroneamente raddoppiate le statistiche degli indumenti. Guerrilla Games ha dichiarato di essere a conoscenza di questo problema, e sta già lavorando per risolverlo.

Potete consultare il changelog completo sul sito ufficiale PlayStation (al momento solo in lungua inglese). Sulle nostre pagine troverete diverse guide che vi aiuteranno nel mondo distopico di Horizon Zero Dawn, come quella per ottenere e costruire le armi migliori.