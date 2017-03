Horizon Zero Dawn: disponibile la patch 1.11

Come confermato da, la patch 1.11 diè ora disponibile per il download su PlayStation 4. Si tratta di un aggiornamento minore, mirato al solo scopo di correggere un bug introdotto nell'update 1.10 rilasciato nella giornata di ieri.

A quanto pare, il bug si presentava acquistando dei pezzi di equipaggiamento o armi di cui il giocatore si fosse trovato già in possesso: a partire dal nuovo aggiornamento, il problema dovrebbe essere stato risolto completamente.

Ricordiamo che Horizon: Zero Dawn è disponibile su PlayStation 4. Negli ultimi giorni alcuni utenti si stanno divertendo ad immaginare il titolo di Guerrilla in una veste grafica differente, avendo pubblicato un'immagine in Pixel Art poi addirittura riadattata in una versione per Game Boy.