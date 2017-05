Horizon Zero Dawn: disponibile per il download la patch 1.21

In data odierna, Guerrilla Games ha pubblicato una nuova patch per il suo apprezzatissimo RPG Horizon Zero Dawn, che raggiunge così la versione 1.21. L'aggiornamento non comporta alcuna novità, limitandosi a correggere diversi bug e migliorare la stabilità.

Alcune delle correzioni apportate sono relative alla Photo Mode, introdotta all'inizio del mese con la patch 1.20 di Horizon Zero Dawn. Per consultare il patch note completo (disponibile al momento solo in lingua inglese), vi rimandiamo al subreddit ufficiale del titolo di Guerrilla Games.

Horizon Zero Dawn è disponibile in esclusiva su console PlayStation 4, e permette di giocare in 4K dinamico su PlayStation 4 Pro.