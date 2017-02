Horizon Zero Dawn: Domande e Risposte in diretta su Twitch alle 16:00

Oggi pomeriggio a partire dalle 16:00, la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch per rispondere a tutte le vostre domande e curiosità su, nuovo gioco diin arrivo su PlayStation 4 il prossimo primo marzo.

Avrete certamente letto la nostra recensione di Horizon Zero Dawn, durante la sessione di Q&A potrete chiedere a Francesco Fossetti e Tommaso "Todd" Montagnoli qualsiasi cosa sul nuovo Action RPG di Guerrilla Games, così da risolvere eventuali dubbi sulle qualità del gioco in vista del lancio.

L'appuntamento con il Q&A dedicato a Horizon Zero Dawn è previsto per le 16:00 di oggi pomeriggio (lunedì 20 febbraio), vi invitiamo a iscriverci al canale Twitch di Everyeye per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione. La registrazione inoltre è necessaria per poter interagire in diretta con la redazione e la community. Vi aspettiamo!