Horizon Zero Dawn: dove trovare tutte le Batterie per la quest Antica Armeria

è la nuova IP di, disponibile in esclusiva su PlayStation 4. Il titolo, ambientato in un futuro distopico, offre un gran numero di collezionabili ed interessanti quest secondarie che donano ai giocatori utili oggetti ed esperienza extra.

In questa guida vi illustreremo come completare la missione secondaria Antica Armeria, che vi ricompenserà con un’armatura pre-apocalittica tra le più potenti del gioco. L’equipaggiamento non è modificabile, ma vi proteggerà in maniera ottimale dagli attacchi dei nemici. ATTENZIONE: la guida conterrà inevitabilmente alcuni spoiler riguardanti Horizon Zero Dawn, perciò valutate bene se proseguire o meno nella lettura.

Per attivare la quest Antica Armeria dovrete scovare una Batteria per l’obiettivo “trova un impiego per la batteria” o, in alternativa, completare il prologo del gioco, in modo da lasciare la zona di partenza ed iniziare ad esplorare le Terre Sacre. In ogni caso, dovrete uscire dall’Abbraccio della Madre e dirigervi a nord, seguendo la strada principale ed utilizzando il simbolo simile ad un arcobaleno come punto di riferimento sulla bussola. Una volta arrivati nei pressi delle rovine, proseguite a ovest, verso le montagne che confinano con i territori Carja.



Entrate nel dungeon Bunker, facilmente individuabile, e proseguite fino ad arrivare presso una stanza chiusa contenente la desiderata armatura. Voltatevi verso l’entrata del dungeon, guardate a destra e troverete uno dei sigilli di Horizon Zero Dawn. Per aprire il sigillo dovrete essere in possesso delle due Batterie presenti nel prologo. Interagite quindi con l’interfaccia ed attivate l’oggetto.



Muovete infine le lancette per far sì che combacino con l’orario indicato sul monitor presente nei paraggi. Dovrete girare le lancette in senso orario, seguendo questa sequenza: su, destra, giù, sinistra e su. Dopo aver superato l’ostacolo, troverete un secondo sigillo da sbloccare con tre batterie, nascoste nei vari dungeon del gioco. Come prima, dovrete muovere le lancette in senso orario sfruttando la sequenza: destra, sinistra, su, destra e sinistra. Una volta aperti entrambi i sigilli otterrete l’armatura più potente del gioco, che verrà depositata nel vostro inventario. Passiamo ora ad analizzare l’esatta posizione di ogni Batteria presente in Horizon Zero Dawn.

Batteria delle Rovine – disponibile non appena Aloy diverrà adulta

La prima Batteria di Horizon Zero Dawn è celata nelle Rovine della zona di partenza, Abbraccio della Madre. Questo dungeon viene esplorato da Aloy durante il tutorial, perciò lo riconoscerete subito. Cercate un’area dove stalattiti e stalagmiti formano una barriera, rompetela con la lancia e otterrete l’accesso ad una nuova zona contenente diversi oggetti, tra cui la Batteria.

Batteria del Ventre della Montagna – durante o dopo la quest principale Il Ventre della Montagna

Otterrete la seconda Batteria durante il prologo del gioco. Dopo che Aloy si sarà svegliata dovrete perlustrare le stanze presenti sul corridoio, trovando la Batteria vicino allo stretto tunnel in cui dovrete necessariamente proseguire a gattoni.

Batteria di Fine del Creatore – durante o dopo la quest principale Fine del Creatore

La terza Batteria di Horizon Zero Dawn si trova in cima alla torre di Fine del Creatore, area esplorabile durante la missione principale che porta lo stesso nome dell’edificio. Una volta arrivati nella sala delle conferenze, dovrete saltare oltre il vano dell’ascensore e salire in cima: qui troverete la Batteria.

Batteria del Tumulo – durante o dopo la missione principale del Tumulo

Proseguendo con la storia, vi imbatterete in alcune rovine chiamate Tumulo. Esplorate le stanze secondarie della struttura e troverete facilmente la quarta Batteria.

Batteria di GAIA Prime – durante o dopo la missione principale La Montagna che Cadde

L’ultima Batteria si trova presso GAIA Prime, accessibile solo nelle battute finali della missione principale. Cercate quindi di recuperarla la prima volta che entrerete nel dungeon, sfruttando il checkpoint attivo. Entrate nella stanza con l’ologramma e proseguite verso le scale, esaminando le piattaforme sull’abisso. Cominciate la vostra discesa verso i piani inferiori e, una volta arrivati al livello più basso, seguite le luci viola. In tal modo troverete la quinta ed ultima Batteria di Horizon Zero Dawn.



