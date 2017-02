Horizon Zero Dawn: due video dedicati ai nemici Behemoth e Stormbird

Dopo averci mostrato due video dedicati a, oggiha pubblicato altri due brevi clip diquesta volta incentrate sui nemici robotici, enormi creature che ci troveremo ad affrontare nel corso dell'avventura.

Horizon Zero Dawn sarà disponibile in Europa dal primo marzo, in esclusiva su PlayStation 4. Recentemente, Guerrilla Games ha confermato che il gioco non avrà una demo, ricordiamo inoltre che tutti i giocatori che effettueranno il preordine riceveranno in regalo l'esclusivo portachiave di Aloy in versione Sackgirl.