Horizon Zero Dawn: due video dedicati ai nemici Snapmaw e Thunderjaw

hanno pubblicato due nuovi video didedicati ad altrettanti tipi di nemici, ovvero, agguerrite tipologie di macchine ribelli nelle quali ci imbattermo durante l'avventura.

Questa mattina è trapelata sul web anche l'intera mappa del mondo di Horizon Zero Dawn, inoltre recentemente gli sviluppatori hanno mostrato anche 90 minuti di gameplay del gioco. Il nuovo titolo di Guerrilla Games uscirà in Europa il primo marzo, tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno in regalo un portachiavi di Aloy in versione Sackgirl.