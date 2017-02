Horizon Zero Dawn: due video gameplay ci mostrano una side-quest e un dungeon

Nel mentre i possessori di PlayStation 4 attendono l'arrivo del primo marzo per poter finalmente mettere le mani sul titolo, Everyeye.it vi concede l'opportunità di ammirare nuovamente in azionecon due nuovi video di gameplay esclusivi.

Il primo dei due filmati che trovate riportati in fondo alla notizia, ci permette di dare uno sguardo ad una delle tante side-quest sbloccabili all'interno del mondo di gioco creato da Guerrilla Games: sarà questa una buona occasione per analizzare più a fondo le interazioni con gli NPC, il sistema di crafting e molto altro. Il secondo video che vi proponiamo, invece, vede Aloy intenta ad affrontare uno dei dungeon "Calderone" in modalità stealth.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn sarà disponibile su PlayStation 4 a partire dal primo marzo.