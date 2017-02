Horizon Zero Dawn: ecco l'analisi tecnica di Digital Foundry

Uno degli aspetti più soprendenti diè certamente il suo comparto grafico di alto livello capace di coesistere con un vasto mondo di gioco open world. Digital Foundry ha effettuato una nuova e approfondita analisi del titolo di, con cui ne ha esaminato tutte le sfaccettature tecniche.

La veste grafica di Horizon: Zero Dawn risulta estremamente curata, addirittura avanguardistica - secondo Digital Foundry - considerando l'estensione della mappa di gioco e la sua natura open world: la qualità delle texture, dell'illuminazione, degli shader, degli effetti ambientali, e della mole di dettagli a schermo viene considerata oltremodo soddisfacente. Non mancano, però, alcuni difetti, come quelli relativi alla realizzazione dell'acqua, o del lip-synch dei personaggi.

Come saprete, inoltre, il titolo è ottimizzato su PlayStation 4 Pro, piattaforma sulla quale Horizon raggiunge la risoluzione 4K upscalata. Guerrilla Games aveva già sperimentato l'utilizzo di risoluzioni alternative con il multiplayer di Killzone: Shadow Fall, come fatto notare dai colleghi britannici.

Digital Foundry ha inoltre realizzato uno speciale video in time-laps dedicato alle ambientazioni di gioco: potete visionare entrambi i filmati in calce alla notizia.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4. Sony ha pubblicato oggi il trailer di lancio del gioco.