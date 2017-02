Horizon Zero Dawn: ecco quando arriveranno le prime recensioni

L'utente di NeoGAF " Kenzodielocke " ha svelato la data di arrivo delle recensioni di: l'embargo scadrà il 20 febbraio (l'orario esatto non è stato reso noto), a partire dalla prossima settimana vedremo quindi i primi pareri sul nuovo gioco di

L'insider fa poi sapere che la build finale del gioco peserà 45 GB, escluse eventuali day one patch non ancora disponibili per il download. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn arriverà in Nord America il 28 febbraio e uscirà in Europa il primo marzo, in esclusiva su PlayStation 4. Tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno in omaggio il portachiavi di Aloy versione Sackgirl.