Nella giornata di ieri abbiamo pubblicato un'immagine in Pixel Art di, opera che ha ispirato i gestori della pagina Facebook Fakes Forge, i quali si sono spinti oltre, immaginando una versionedel gioco.

Il risultato finale è sicuramente curioso, chissà che qualche modder o sviluppatore indipendente non prenda spunto da questi lavori per realizzare una versione a 8 o 16-bit di Horizon Zero Dawn.

Ricordiamo che Horizon Zero Dawn è già disponibile in esclusiva su PlayStation 4, il gioco ha venduto 2.6 milioni di copie dal lancio e Guerrilla Games ha confermato di essere già al lavoro sulla prima espansione.