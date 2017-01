Horizon Zero Dawn: ecco un video unboxing della Collector's Edition

ha da poco pubblicato un video di unboxing della Collector's Edition di, atteso action RPG diin arrivo il primo marzo su PlayStation 4.

La Collector's Edition di Horizon: Zero Dawn sarà venduta in Europa al prezzo di 140 euro, ed include una statua alta 23cm raffigurante Aloy, una custodia Steelbook, e un artbook. Fra i contenuti digitali, inoltre, troviamo un tema dinamico PS4 esclusivo, e diversi bonus in-game, come gli Abiti da ranger della tempesta Carja e pioniera Banuk e l'Arco possente Carja e l'Arco da abbattimento Banuk. Il video è inoltre accompagnato dalle parole dal managing director Hermen Hulst, e dall'art director Jan-Bart van Beek di Guerrilla Games.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4. Proprio oggi, è stato confermato che il titolo è ora in fase Gold.