Horizon Zero Dawn: Guerrilla Games ci mostra lo sviluppo delle abilità in un video

L'attesa per il lancio diè ormai quasi finita, i fan sono impazienti eha deciso di pubblicare un nuovo video dedicato al gioco, nel quale i membri del team di sviluppo spiegano alcuni aspetti dell'attesissima esclusiva PS4 e mostrano il funzionamento delle abilità ottenibili dalla protagonista Aloy.

In particolare, Hermen Hulst spiega che Horizon Zero Dawn possiede elementi essenziali degli RPG, uniti alla fluidità di un titolo action. Mathijis de Jonge, direttore del progetto, precisa infine che ogni giocatore sarà libero di personalizzare il proprio stile di gameplay, che non sarà vincolato alla scelta di una sola classe, ma potrà essere influenzabile dalla scelta e dal mix delle diverse skill ottenibili.

Lasciandovi alla visione del video, che trovate in apertura, ricordiamo che l'uscita ufficiale di Horizon Zero Dawn è fissata per mercoledì 1° marzo.