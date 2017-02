Come vi abbiamo riferito alcune settimane fa, un leak apparso su 4chan aveva svelato quello che sarebbe potuto essere il finale della storia di. A quanto pare, i dettagli emersi si sono rivelati privi di fondamento: la conferma arriva direttamente da Mathijs de Jonge, game director di

Come specificato da de Jonge su Twitter, "nulla di quei rumor sta ad indicare che questa persona abbia effettivamente giocato il titolo".

In aggiunta, riferiamo una notizia che farà felici quei giocatori che cercheranno un alto tasso di difficoltà giocando ad Horizon: come riportato sul forum NeoGaf da un utente entrato prematuramente in possesso della sua copia, la difficoltà "Molto Difficile" sarà disponibile sin dal primo playthrough.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4.