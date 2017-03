Horizon Zero Dawn: Guerrilla lavora alla prima espansione

Come confermato oggi dal managing director Hermen Hulst,è già tornata al lavoro sucon l'intento di realizzare la prima espansione dedicata alla storia del suo apprezzato action-RPG.

"Produrre il gioco è stato un atto d'amore, quindi è davvero entusiasmante vedere riflesso nei giocatori l'entusiasmo con cui noi lo abbiamo sviluppato. Questo è solo l'inizio per la storia di Aloy e per la nostra esplorazione del mondo di Horizon: Zero Dawn, con il team già all'opera su un'espansione della storia", le parole di Hermen Hulst.

Horizon: Zero Dawn è disponibile in esclusiva PlayStation 4. Nella giornata di oggi, è stato inoltre confermato che il titolo di Guerrilla è riuscito a vendere 2.6 milioni di copie dal lancio, avvenuto in Europa lo scorso primo marzo.