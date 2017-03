Horizon Zero Dawn: Guerrilla ci parla del titolo, dell'engine e altro ancora

Nel corso di una sessione AMA tenuta su reddit, diversi esponenti dihanno discusso apertamente con i fan di, ed hanno rivelato loro diversi dettagli sulla produzione dell'action-RPG open world.

Innanzitutto, ci viene data una spiegazione riguardo al titolo del gioco: "Per noi, "Horizon" rappresenta un nuovo mondo senza confini; ed anche il passaggio del tempo (in cui il Sole sorge e tramonta) è un concetto fondamentale per il setting e la storia".

In seguito è intervenuto il Lead Quest Designer, che ha ribadito le difficoltà riscontrate da Guerrilla nel passare da un FPS come Killzone ad un titolo open world, evidenziando come il motore di gioco e l'abilità del team che ha contribuito a crearlo, siano stati elementi fondamentali per riuscire a creare un sistema di gioco convincente. "E' stato molto difficile! Dovevamo costruire un sistema delle quest dalle fondamenta. Non avevamo libri, film, giochi precedenti che riguardassero Horizon e che ci dicessero come sarebbero dovute essere le missioni. Abbiamo dovuto capirlo da soli. Ci siamo concentrati sul voler raccontare delle grandi storie, integrando esplorazione e combattimento soddisfacenti. La forza dell'engine e del team che abbiamo qui a Guerrilla sono stati fondamentali per la realizzazione del gioco, e sono più che soddisfatto dei risultati ottenuti".



È stato inoltre dichiarato che gli Old Ones presenti all'interno del gioco sono ispirati ai robot e alle macchine automatizzate utilizzate oggi in ambito militare.

Horizon: Zero Dawn è disponibile su PlayStation 4. Il titolo ha venduto 2.6 milioni di copie dal suo lancio, nel mentre Guerrilla si sta già concentrando sulla produzione di un'espansione della storia.