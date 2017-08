Horizon Zero Dawn: Guerrilla racconta come ha raggiunto i 4K su PS4 Pro

ha intervistato Giliam de Carpentier, il tech engineer di, esplorando le varie soluzioni adottate daper supportare i 4K su. Se il risultato finale è stato di grande impatto, buona parte del merito è da attribuire alle tecniche di anti-aliasing.

Come potete vedere nel filmato riportato in cima alla notizia, de Carpentier ha raccontato le diverse soluzioni adottate da Guerrilla Games per raggiungere il miglior risultato visivo possibile per Horizon Zero Dawn su Playstation 4 Pro. Alla fine lo studio olandese ha deciso di optare per il 4K in checkerboard rendering, in modo da mantenere un frame rate stabile e al contempo raggiungere un'ottima pulizia dell'immagine grazie alle tecniche di anti-aliasing adottate. Alla fine, Horizon Zero Dawn può considerarsi uno dei giochi tecnicamente più impressionanti presenti su PS4 Pro, frutto di un lavoro di ottimizzazione molto accurato effettuato da Guerrilla.

Ricordiamo che il gioco può essere acquistato con uno sconto del 33% approfittando degli attuali saldi estivi proposti sul Playstation Store.