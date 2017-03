Horizon Zero Dawn: Guida all'Override, dove trovare i Calderoni

presenta una vasta mappa di gioco popolata da Macchine di ogni specie e forma. Aloy, l’audace protagonista della nuova IP realizzata da, è in grado di eseguire l'dei sistemi di queste macchine, trasformandole in potenti alleati e ricavandone preziose informazioni.

All’inizio del gioco non potrete tuttavia eseguire l’Override su tutti i tipi di macchine, ma solo sui sistemi meno avanzati. Potrete dunque potenziare la suddetta abilità sbloccando nuove interazioni grazie ad un sistema di Calderoni, chiamati Psi, Sigma, Rho, Xi e Zeta.

Per applicare l’Override ad una macchina dovrete avvicinarvi di soppiatto al bersaglio tenendo sotto controllo il relativo cerchio, che non dovrà mai diventare rosso. A questo punto, dovrete utilizzare l’abilità Override tenendo premuto il tasto Triangolo finché la barra posta nell’angolo inferiore dello schermo non si sarà riempita. Tenete bene a mente che non potrete cavalcare tutte le Macchine, ma solo gli Striders, i Broadheads ed i Chargers. Di seguito troverete la classificazione dei Calderoni e le Macchine associate a ciascun livello di abilità.

Psi – Tallnecks, Watchers, Striders, Broadheads, Chargers

– Tallnecks, Watchers, Striders, Broadheads, Chargers Sigma – Sawtooths, Scrappers, Grazers, Lancehorns

– Sawtooths, Scrappers, Grazers, Lancehorns Rho – Tramplers, Shell-Walkers, Snapmaws, Longlegs, Ravagers

– Tramplers, Shell-Walkers, Snapmaws, Longlegs, Ravagers Xi – Glinthawks, Freeze Bellowacks, Stalkers, Behemoths, Fire Bellowbacks

– Glinthawks, Freeze Bellowacks, Stalkers, Behemoths, Fire Bellowbacks Zeta – Stormbirds, Thunderjaws, Rockbreakers

Dove trovare i cinque Calderoni

Calderone Psi

Il primo Calderone si sbloccherà nelle prime ore di gioco, seguendo semplicemente la storia principale. Sarà quindi impossibile mancarlo.

Calderone Sigma

Per scovare Sigma dovrete innanzitutto parlare con una ragazza di nome Dral, in modo da attivare la quest relativa al secondo Calderone. Recatevi a nord del Cuore della Madre ed eliminate i Watchers presenti nella zona, risolvete gli enigmi ed arriverete al nucleo. Effettuate a questo punto l’Override del nucleo e sbloccherete il Calderone Sigma.

Calderone Rho

Dirigetevi al centro della mappa e proseguite a sud della montagna. Eliminate i Watchers e dirigetevi verso il nucleo risolvendo i vari enigmi del gioco. A fare la guardia al nucleo troverete uno Snapmaw, qualche Watcher ed alcuni Ravagers. Eliminateli ed effettuate l’Override del nucleo per ottenere il terzo Calderone.

Calderone Xi

Dirigetevi ad est della mappa, a sud della Meridiana. Qui troverete numerosi banditi e Watchers a guardia del Calderone, perciò dovrete agire con astuzia ed evitare di buttarvi nella mischia. Effettuate l’Override del nucleo e sfruttate questa tecnica per creare momentanee alleanze che si riveleranno piuttosto utili nel farvi largo tra i nemici.

Calderone Zeta

L’ultimo Calderone è situato a nord-ovest della mappa, accanto ad una diga sorvegliata da un Watcher. Raggiungete l’entrata laterale e avventuratevi verso il nucleo, in modo da eseguire l’Override. Eliminate il Divoratuono sfruttando le frecce esplosive.