Horizon Zero Dawn: Guida, come costruire e ottenere le migliori armi

mette a disposizione dei giocatori un vasto arsenale di armi chepotrà utilizzare per mettere fuori combattimento le macchine. Nuove armi possono essere acquistate o costruite utilizzando i materiali reperibili nel mondo di gioco. Di seguito, una lista delle bocche da fuoco più potenti e gli oggetti necessari per ottenerle.

Armi di Horizon Zero Dawn

Shadow Ropecaster, Shadow Sling, Shadow Hunter Bow, Shadow Rattler e Shadow Sharpshot sono solamente alcune delle più potenti armi che potremo far imbracciare ad Aloy, ecco come ottenerle:

Shadow Sling - 650 Frammenti di Metallo + 1 Treccia di Cristallo

Quest'arma spara vari tipi di granate capaci di mettere fuori gioco anche i nemici più aggressivi

Shadow Ropecaster - 500 Frammenti di Metallo + 1 Cuore Snapmaw

L'arma in questioen spara una corda molto resistente in grado di bloccare i nemici e far cadere a terra anche i predatori di grandi dimensioni

Shadow War Bow - 800 Frammenti di Metallo + 1 Cuore Trampler

Arco capace di infliggere pochi danni ma molto utile contro nemici già deboli

Shadow Rattler - 950 Frammenti Meccanici + 1 Pelle di Coniglio + 1 Pelle di Volpe+ 1 Board Skin

Una delle armi più potente di Horizon, difficile da ottenere a causa del drop casuali delle pelli di volpe e coniglio.

Shadow Hunter Bow - 650 Frammenti di Metallo + 1 Cuore Watcher

Questo arco spara vari tipi di frecce e viene considerato il miglior arco presente nel gioco

Shadow Sharpshot - 800 Frammenti di Metallo + 1 Cuore Sawtooth

Arco lento in fase di tiro ma decisamente potente, capace di mettere in difficoltà anche le macchine più resistenti

Shadow Tripcaster - 750 Frammenti di Metallo + 1 Cuore Scrapper

Lo Shadow Tripcaster vi permetterà di sparare vari tipi di trappole contro i nemici

Shadow Blast Sling - 1400 Frammenti di Metallo + 1 Cuore Lancehorn

Arma capace di sparare bombe esplosive e bombe di prossimità, entrambe capace di infliggere tantissimi danni.

Su Everyeye.it trovate anche la guida di Horizon Zero Dawn con consigli utili, suggerimenti e strategie per imparare a muoversi nl mondo di Horizon. Avete già ottenuto le armi elencate qui sopra? Fatecelo sapere nello spazio qui sotto riservato ai commenti.