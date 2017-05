Horizon Zero Dawn in offerta a 44,99 sul PS Store questo fine settimana

A partire da oggi fino a martedì 9 maggio, Horizon Zero Dawn è in offerta speciale sul PlayStation Store, passando da 59,99 € a 49,99 €. Gli interessati potranno dunque approfittare dell'occasione per tuffarsi nell'open world creato da Guerrilla Games.

A partire dalla prossima settimana verrà inoltre resa disponibile la patch 1.20, che oltre al consueto bugfix e alla risoluzione di problemi tecnici introdurrà nuove funzioni per la Photo Mode. Queste comprendono nuovi filtri, le linee griglia per la regola dei terzi, la possibilità di aggiungere il testo "Saluti da" in sovrimpressione e nuove espressione facciali per la protagonista Aloy.

Lo sconto del 25% sarà disponibile fino alle 00:59 di martedì 9 maggio. Horizon Zero Dawn è disponibile in esclusiva per le console PlayStation 4.