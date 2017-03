Horizon Zero Dawn include una serie di easter egg dedicati a Death Stranding

Lo YouTuber inglese "Arekkz Gaming" ha pubblicato un video che mostra tutti gli easter egg a temapresenti in, nuovo gioco didisponibile da oggi in Europa in esclusiva su PlayStation 4.

Sulle pagine di Everyeye.it vi avevamo già segnalato un curioso easter egg dedicato a Ludens, la mascotte di Kojima Productions, a quanto pare però gli sviluppatori olandesi si sono spinti oltre, inserendo numerosi segreti e riferimenti a Death Stranding, nuovo progetto di Hideo Kojima realizzato come saprete con il Decima Engine, lo stesso motore di Horizon Zero Dawn.