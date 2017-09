ha annunciato che è ora disponibile la patch 1.33 per. L'aggiornamento può essere scaricato gratuitamente tramite il PlayStation Network, ed implementerà varie migliorie al gioco, insieme a correzioni minori per quanto riguarda le modalità New Game+ e Difficoltà Ultra.

Potete trovare l'elenco completo ed ufficiale delle novità di questo update a questo link, dove è possibile leggere che il peso della patch è di 309,6 MB. Invitiamo quindi i giocatori in possesso di Horizon Zero Dawn ad effettuare l'aggiornamento quanto prima, per poter beneficiare delle migliorie offerte. Ricordiamo inoltre che The Frozen Wilds, prima espansione del titolo, sarà disponibile a partire dal prossimo 7 novembre.