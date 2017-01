Horizon Zero Dawn: un leak svela la longevità del gioco (Spoiler)

Nella giornata di ieri, un utente di 4Chan ha svelato il presunto finale di, oggi l'insider in questione è tornato alla carica parlando della longevità e rivelando dettagli sui contenuti aggiuntivi.: quanto riportato potrebbe contenere spoiler sulla trama e sulle meccaniche di gameplay di

Secondo quanto riportato dalla fonte, la campagna richiederebbe circa 20 ore per essere portata a termine mentre per completare l'avventura al 100% sarebbero necessarie circa 45 ore. L'insider fa sapere inoltre che non sembrano essere previsti DLC per il gioco, anche se tra l'estate e l'autunno gli sviluppatori dovrebbero rendere disponibile la non meglio specificata modalità Arena.

Ribadiamo che quanto letto è solamente frutto di rumor provenienti da una fonte non verificata e da un canale scarsamente affidabile. L'autore del leak anche svelato il finale di Horizon Zero Dawn, se volete leggerlo potete cliccare qui.