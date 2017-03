Horizon Zero Dawn è il miglior gioco di Febbraio 2017 per Metacritic

Twinfinite ha pubblicato la classifica dei dieci giochi di Febbraio con il metascore più elevato su. Il titolo con il voto più alto è(89/100), eletto quindi miglior gioco del mese dal noto aggregatore di recensioni.

Di seguito, la classifica completa che vede Horizon in testa, con a seguire Nioh e Night in the Woods, rispettivamente con valutazioni pari a 87/100 e 86/100.

Horizon Zero Dawn - 89/100 Nioh - 87/100 Night in the Woods - 86/100 Torment Tides of Numenera - 83/100 Stories Untold - 82/100 Forma.8 - 80/100 Sniper Elite 4 - 79/100 Halo Wars 2 - 79/100 Candleman - 79/100 For Honor - 79/100

Torment Tides of Numenera si piazza subito a ridosso del podio, seguito da Stories Untold e dall'italianissimo Forma.8 (800/100). Chiudono la classifica quattro titoli con punteggio pari a 79/100, ovvero Sniper Elite 4, Halo Wars 2, Candleman e For Honor.