Durante un recente livestream trasmesso su Twitch, Jeron Roeding e Victor Zuylen (Community Manager e Community Editor di) hanno confermato chenon avrà una demo giocabile.

Horizon è un gioco incredibilmente vasto e una demo giocabile non riuscirebbe a restituire in alcun modo il feeling dell'esperienza completa, per questo lo studio ha preferito concentrarsi sullo sviluppo del gioco anzichè investire risorse nello svilupopo di una versione dimostrativa.

Horizon Zero Dawn sarà disponibile in Europa dal primo marzo in esclusiva su PlayStation 4, tutti coloro che effettueranno il preordine riceveranno in regalo il portachiave di Aloy versione Sackgirl.