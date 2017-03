Horizon Zero Dawn non sfrutta al massimo le potenzialità di PlayStation 4 Pro

è indubbiamente uno dei titoli tecnicamente più avanzati per PlayStation 4 e sopratutto per PlayStation 4 Pro. Nonostante gli ottimi risultati raggiunti, però, il gioco non sfrutta al massimo le potenzialità della nuova console, come rivelato da Samrat Sharm di

Parlando ai microfoni di The Sixth Axis, Sharm ha dichiarato quanto segue: "PlayStation 4 Pro è davvero una macchina potente ma non siamo riusciti a sfruttarla al 100%. Lo svilupo di Horizon Zero Dawn era già in fase avanzata quando siamo venuto a conoscenza di PS4 Pro e quando abbiamo ricevuto il dev kit abbiamo provato a sperimentare con questa nuova piattaforma. Abbiamo sfruttato le potenzialità di PlayStation 4 Pro per migliorare vari aspetti di Horizon ma posso dire che il nostro progetto non sfrutta certo al massimo la potenza della nuova console Sony."

Su Everyeye.it trovate un ricco approfondimento che mostra le principali differenze di Horizon Zero Dawn giocato su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.