hanno pubblicato quattro screenshot inediti di, nuova espansione diin arrivo il prossimo mese di novembre, ovviamente in esclusiva su PlayStation 4.

Gli screenshot mostra una nuova area e un gigantesco nemico che incontreremo nel corso dell'avventura. Ricordiamo che The Frozen Wilds sarà disponibile dal 7 novembre in formato digitale, in vendita al prezzo di 19.99 euro, il DLC sarà inoltre incluso in Horizon Zero Dawn Complete Edition, raccolta che include il gioco completo e l'espansione, in vendita dal 6 dicembre.