Horizon Zero Dawn: nuove informazioni in arrivo questa settimana?

Secondo quanto riferito dall'insider Shinobi602, questa settimana Guerrilla Games dovrebbe rivelare nuovi dettagli su. Purtroppo Shinobi non ha dato altri indizi utili per capire quali informazioni verranno svelate dagli sviluppatori.

Non è escluso che nelle prossime ore possa arrivare un nuovo trailer del gioco, o magari un video gameplay, o ancora un web doc relativo al motore grafico e alla tecnologia utilizzata da Guerrilla Games. Shinobi si è dimostrato una fonte decisamente affidabile in passato, non ci resta dunque che attendere per scoprire se il rumor si rivelerà esatto oppure no. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn uscirà in Europa il primo marzo 2017, in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.