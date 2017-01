Horizon Zero Dawn: nuovo gameplay e nuove immagini dal Taipei Game Show

ha colto l'occasione offerta dal Taipei Game Show, evento dedicato ai videogame che si sta attualmente tenendo in Taiwan, per riproporre l'atteso

I video di gameplay, catturati dai colleghi di DualShockers, vedono Aloy, la protagonista dell'open world di Guerrilla Games, impegnata ad avanzare nella stessa area; tuttavia gli approcci all'esplorazione dell'area, e le interazioni con gli NPC risulteranno differenti a seconda del caso. Curiosamente, nel corso del gameplay, è stato chiesto a Guerrilla se sarà possibile cavalcare robot volanti durante il corso dell'avventura, ma gli sviluppatori hanno preferito non rivelare nulla in tal senso. È stato invece confermato che il livello dei nemici aumenterà man mano che proseguiremo nel gioco.

In un terzo video, inoltre, potete ammirare Hiroyuki Oda, presidente di Sony Interactive Entertainment Japan and Asia, nel mentre fa il suo 'trionfale' esordio sul palco da cosplay di Horizon: Zero Dawn.

In aggiunta, l'art director Roy Postma e il producer Samrat Sharma hanno mostrato alcuni render 3D di Aloy, dei personaggi secondari, e dei robot che popoleranno le lande del titolo.

Lasciandovi alla visione dei video e delle immagini che trovate in calce, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn uscirà in Europa il primo marzo in esclusiva PlayStation 4.