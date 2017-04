Horizon Zero Dawn: un nuovo making of illustra tutte le fasi dello sviluppo

VPro ha pubblicato la versione con sottotitoli in inglese del documentario dedicato a, già disponibile da qualche mese unicamente con audio e sottotitoli in tedesco. Il making of della durata di 50 minuti permette di dare uno sguardo al dietro le quinte e alle fasi dello sviluppo dell'ultimo progetto di

VPro ha seguito lo studio olandese e propone un reportage completo, dalle prime fasi concept fino all'annuncio ufficiale e alla prima presentazione pubblica, passando per la calorosa accoglienza ricevuta dalla community e le fasi conclusive dello sviluppo.

Horizon Zero Dawn è stato pubblicato a marzo su PlayStation 4 ed ha riscosso sin da subito un ottimo successo, vendendo oltre 2,6 milioni di copie dal lancio. Guerrilla Games è già al lavoro per espandere la storia di Aloy e continuare ad esplorare l'universo narrativo di Horizon.