ha pubblicato un nuovo spot promozionale per supportare l'imminente uscita di, atteso action RPG sviluppato da. Il breve spot è dedicato alle reti televisive britanniche, e permette di ammirare ambientazioni, nemici e concitate scene di combattimento.

Nei giorni scorsi, Guerrilla ha condiviso diversi video dedicati alle gigantesche e minacciose creature che popoleranno le terre del suo open world, fra cui troviamo gli Snapmaw, i Thunderjaw, i Behemoth e gli Stormbird.

Lasciandovi alla visione dello spot che trovate riportato in calce, ricordiamo che Horizon: Zero Dawn arriverà il primo marzo su PlayStation 4. Guerrilla Games ha confermato che non è prevista alcuna demo giocabile prima del rilascio definitivo del gioco.