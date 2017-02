Horizon Zero Dawn: un nuovo trailer mostra la componente Open World

ha pubblicato un nuovo trailer di, incentrato sulla componente Open World, la quale viene sapientemente illustrata da Hermen Hulst e dal Game Director Mathjis de Jonge.

Horizon Zero Dawn è il nuovo titolo di Guerrilla Games, in uscita il primo marzo in esclusiva su PlayStation 4. Per saperne di più su questo progetto vi rimandiamo alla nostra recensione e al confronto delle prestazioni su PlayStation 4 e PS4 Pro. Nella giornata di ieri, Sony ha reso disponibile anche un nuovo video gameplay di Horizon in 4K.