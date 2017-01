Horizon Zero Dawn: nuovo video di gameplay su PS4 Pro e nuove immagini

PlayStation Access ha pubblicato sul proprio canale YouTube un nuovo video di gameplay di, attesissimo action RPG sviluppato dain arrivo il primo marzo in Europa.

Il filmato, che trovate in testata, permette di ammirare Aloy, la protagonista del gioco, accingersi in un primo momento ad attaccare furtivamente le creature robotiche, per poi affrontarle in uno scontro a viso aperto. Il video, che è stato catturato da una PlayStation 4 Pro, permette inoltre di ammirare nuovamente gli scorci dell'ambientazione di gioco.

Horizon: Zero Dawn uscirà il primo marzo su PlayStation 4. In calce all'articolo, trovate inoltre una nuova galleria di immagini. Per tutte le informazioni aggiuntive sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Video Anteprima.