Horizon Zero Dawn: un nuovo video mostra la fase di tutorial

Il canale YouTube "ActualGameFootage" ha pubblicato un video della durata di otto minuti che mostra la fase tutorial di. Il tutorial permette di prendere confidenza con i controlli e con le principali meccaniche di gameplay.

In particolare il video si concentra sugli attacchi ravvicinati con la lancia e sull'utilizzo dell'arco, mostrando anche le fasi stealth e il sistema di crafting del gioco. Ricordiamo che Horizon Zero Dawn sarà disponibile in Europa dal primo marzo, in esclusiva su PlayStation 4, il nuovo progetto di Guerrilla Games è indubbiamente uno dei giochi PS4 più attesi del 2017, tra poco meno di due mesi scopriremo se le alte aspettative della community saranno soddisfatte.