Durante un recente livestream trasmesso su Twitch,ha mostrato le opzioni del Photo Mode di: in modalità foto sarà possibile aumentare o ridurre il campo visivo, inclinare l'inquadratura e persino rimuovere Aloy dalla scena, così da riprendere unicamente le ambientazioni.

Le funzionalità però non finiscono qui perchè l'editor sarà dotato anche di numerosi filtri grafici e impostazioni per modificare esposizione, luminosità e colori, come potete vedere nel video pubblicato in calce alla notizia.

Recentemente, Guerrilla ha anche mostrato 90 minuti di gameplay di Horizon Zero Dawn, ricordiamo inoltre che tutti coloro che effettueranno il preordine del gioco riceveranno in regalo il portachiavi di Aloy in versione Sackgirl.