Horizon Zero Dawn: la patch 1.12 introduce il supporto all'audio 3D

Come confermato da, la patch 1.12 diè ora disponibile per il download su PlayStation 4. L'update, oltre a correggere varie imperfezioni, aggiunge il supporto all'audio 3D per gli headset.

Come apprendiamo dal changelog, inoltre, sono state apportate modifiche agli indicatori di missione, e sono state stabilizzate le performance di gioco in varie aree della mappa. Gli altri fix riguardano alcuni piccoli errori di progressione che potevano manifestarsi durante le fasi di gameplay. Potete consultare l'intera lista delle modifiche seguendo questo collegamento.

Horizon: Zero Dawn è disponibile su PlayStation 4. Guerrilla ha confermato di essersi messa al lavoro per realizzare la prima espansione del suo apprezzato action-RPG open world.