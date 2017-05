Horizon Zero Dawn: la patch 1.20 includerà nuove opzioni per il Photo Mode

ha annunciato che l'aggiornamento 1.20 disarà pubblicato la prossima settimana. Questo update introdurrà nuove opzioni per il Photo Mode e correggerà vari bug e problemi tecnici.

Nello specifico, la patch aggiungerà tre nuovi filtri, la possibilità di mostrare la griglia durante gli scatti, nuove pose ed espressioni facciali per Aloy e il testo "Saluti da" che sarà possibile aggiungere alle proprie foto in ogni momento. L'aggiornamento risolverà anche alcuni problemi con la camera e con la sensibilità del mirino, il changelog completo è disponibile a questo indirizzo. Il nuovo update di Horizon Zero Dawn sarà pubblicato la prossima settimana, la data esatta non è ancora stata resa nota.